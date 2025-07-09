Война в Украине — задержали агента РФ, который сливал позиции ВСУ

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На Харьковщине 22-летний юноша шпионил за украинскими военными и передавал России информацию об их позициях. Сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре 9 июля.

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Правоохранители выяснили, что 22-летний парень был разнорабочим одного из сельскохозяйственных предприятий Изюмского района. Он через Telegram передавал представителю РФ информацию о расположении украинских военных. За такую "помощь" куратор пообещал ему денежное вознаграждение.

"Под видом рабочих поездок фигурант передвигался по территории Харьковского региона, фиксировал локации подразделений ВСУ, обозначал их местонахождение на картах Google и посылал координаты врагу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего внимания злоумышленник уделял военным объектам на Изюмском направлении. Эти данные оккупанты планировали использовать для обстрелов и организации штурмовых действий.

Однако правоохранители задержали мужчину в Харькове. Он был там довольно часто, ведь приезжал к девушке.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее СБУ разоблачила коллаборанта, который "ездил на дачу" на Харьковщине, чтобы следить за ВСУ. За это он получил тюремный срок.

Также в Харькове задержали работника одного из университетов, который готовил теракты. Его россияне завербовали через Telegram.