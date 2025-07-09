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Головна Харків "Зливав" позиції ЗСУ на Харківщині — затримали агента РФ

"Зливав" позиції ЗСУ на Харківщині — затримали агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 12:00
Війна в Україні — затримали агента РФ, який зливав позиції ЗСУ
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На Харківщині 22-річний юнак шпигував за українськими військовими та передава Росії інформацію про їхні позиції. Наразі він перебуває під вартою.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі 9 липня. 

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Правоохоронці з'ясували, що 22-річний хлопець був різноробом одного з сільськогосподарських підприємств Ізюмського району. Він через Telegram передавав представнику РФ інформацію про розташування українських військових. За таку "допомогу" куратор пообіцяв йому грошову винагороду. 

"Під виглядом робочих поїздок фігурант пересувався територією Харківського регіону, фіксував локації підрозділів ЗСУ, позначав їхнє місцезнаходження на мапах Google та надсилав координати ворогу", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що найбільше уваги зловмисник приділяв військовим об’єктам на Ізюмському напрямку. Ці дані окупанти планували використати для обстрілів та організації штурмових дій.

Однак правоохоронці затримали чоловіка у Харкові. Він був там досить часто, адже приїздив до дівчини. 

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила колаборанта, який  "їздив на дачу" на Харківщині, щоб стежити за ЗСУ. За це він отримав тюремний термін.

Також у Харкові затримали працівника одного з університетів, який готував теракти. Його росіяни завербували через Telegram.

Харків поліція Колаборант війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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