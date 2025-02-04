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Уничтоженный спорткомплекс на Харьковщине — репортаж Новини.LIVE

4 февраля 2025 12:30
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Харьковщины 2 февраля — как выглядит разрушенный спорткомплекс
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Российские войска поздно вечером 2 февраля атаковали физкультурно-оздоровительный комплекс в Золочеве Харьковской области. В результате удара комплекс подвергся масштабным разрушениям, но его помогают восстанавливать даже дети.

Как сейчас выглядит спорткомплекс, смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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К восстановлению комплекса присоединились работники, школьники и неравнодушные. Дети по-особенному переживают потерю любимого молодежного пространства — приходят, пишут руководителю, расстроены, что его больше нет.

удар по спорткомплексу на Харківщині
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE
зруйнований спорткомплекс на Харківщині
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Уничтоженный спорткомплекс в Золочеве на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в этом спорткомплексе живет местный кот, который был свидетелем попадания. На момент удара он прятался в подвале, а сейчас до сих пор напуган.

кіт у зруйнованому спорткомплексі на Харківщині
Кот, который живет в разрушенном спорткомплексе на Харьковщине. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что это уже не первая атака на этот объект. 6 мая 2024 года две управляемые авиабомбы разрушили котельные рядом. Тогда комплекс работники восстановили самостоятельно, а теперь хотят как можно быстрее вернуть занятия благодаря совместной работе.

Напомним, 4 февраля в Изюме на Харьковщине прогремел сильный взрыв. Воздушные силы предупреждали о движении разведывательных дронов в регионе.

Незадолго глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

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