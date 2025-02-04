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Знищений спорткомплекс на Харківщині — фоторепортаж Новини.LIVE

4 лютого 2025 12:30
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Харківщини 2 лютого — який вигляд має зруйнований спорткомплекс
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Російські війська пізно ввечері 2 лютого атакували фізкультурно-оздоровчий комплекс у Золочеві Харківської області. Внаслідок удару комплекс зазнав масштабних руйнувань, але його допомагають відновлювати навіть діти. 

Який вигляд зараз має спорткомплекс, дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Зруйнований спорткомплекс на Харківщині

До відновлення комплексу долучилися працівники, школярі та небайдужі. Діти по-особливому переживають втрату улюбленого молодіжного простору — приходять, пишуть керівнику, засмучені, що його більше немає.

удар по спорткомплексу на Харківщині
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
зруйнований спорткомплекс на Харківщині
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE
удар по спорткомплексі на Харківщині 2 лютого
Знищений спорткомплекс у Золочеві на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у цьому спорткомплексі живе місцевий кіт, який був свідком влучання. На момент удару він ховався у підвалі, а зараз досі наляканий. 

кіт у зруйнованому спорткомплексі на Харківщині
Кіт, який живе у зруйнованому спорткомплексі на Харківщині. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що це вже не перша атака на цей об’єкт. 6 травня 2024 року дві керовані авіабомби зруйнували котельні поруч. Тоді комплекс працівники відновили самостійно, а тепер хочуть якнайшвидше повернути заняття завдяки спільній роботі.

Нагадаємо, 4 лютого в Ізюмі на Харківщині прогримів сильний вибух. Повітряні сили попереджали про рух розвідувальних дронів в регіоні. 

Незадовго очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинуло чотири людини, ще 20 отримали поранення. 

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