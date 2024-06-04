Ситуация в Харьковской области — Синегубов сообщил, что происходит в Волчанске

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в районе Волчанска. По его словам, с начала нового вторжения российских оккупантов они сбросили на город до 300 КАБов.

Об этом Олег Синегубов сказал в эфире телемарафона во вторник, 4 июня.

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Ситуация в Волчанске

Синегубов отметил, что в Волчанске территория, которую контролируют захватчики, уничтожена почти полностью. По его словам, людям туда возвращаться некуда.

"По Волчанску действительно ситуация достаточно сложная. А на той территории, которая под оккупантами, остаются единицы людей. И которых враг использует и как живой щит, и, по нашей информации, там созданы в них фильтрационные лагеря и т.д.", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена на длительную войну. В самом худшем случае враг может применить в Харькове такую же стратегию, как когда-то против сирийского Алеппо.

Также российские оккупанты продолжают наступательные действия в Харьковской области. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 вражеских военных.