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Уничтожена техника и личный состав — 3 ОШБр ударила по оккупантам на Харьковщине

28 сентября 2024 18:32
Галина Шподарева - редактор
Третья штурмовая уничтожает технику и пехоту врага на Харьковщине — видео
Бойцы 3-й ОШБр ликвидируют россиян в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожают оккупантов вместе с техникой. Личный состав врага украинские операторы дронов выявляют даже в самых сложных местах.

Видео ударов по оккупантам опубликовано в Telegram-канале 3-й ОШБр в субботу, 28 сентября. 

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В Харьковской области военные Третьей штурмовой бригады обнаружили замаскированную гаубицу, МТ-ЛБ и нанесли удары с воздуха.

Скрывавшихся по норам и в здании россиян пилоты FPV-дронов ликвидировали изнутри. Также уничтожен грузовик оккупантов, во время чего пострадали российские пехотинцы.

"Наохотило подразделение Punk group из 2-го механизированного батальона бригады", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как зачищают украинскую землю от захватчиков. Военные РФ передвигаются по территории под прицелом ВСУ.

Также Новини.LIVE писали, что военные Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Бойцы ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Харьковская область военные действия война в Украине потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада

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