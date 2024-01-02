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Возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова

2 января 2024 16:26
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова
Последствия утреннего ракетного обстрела Харькова. Фото: пресс-служба ГСЧС
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло. Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вызванные обстрелом города.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"Сейчас уже известно о 53 пострадавших и одном погибшем человеке", — говорится в сообщении.

Ранее было известно о 47 пострадавших.

В ГСЧС также сообщили, что харьковские спасатели продолжают ликвидировать последствия утренней ракетной атаки оккупантов.

Напомним, 2 января около 07:30 вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам центральной части Харькова. Зафиксировано три попадания ракет в Шевченковском районе.

Из-за российских ударов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки и автомобили местных жителей.

Мы также писали, что глава Харьковской ОВО Олег Синегубов показал последствия ракетного удара РФ по центру Харькова.

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