В Харьковской прокуратуре сообщили о последствиях ночной атаки россиян по городу вечером 18 сентября

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Скриншот видео

Около 00:00 19 сентября россияне нанесли удар по Харькову. По предварительной информации, для атаки враг использовал баллистическое вооружение. Из-за обстрелов полностью уничтожены два жилых дома.

Об этом ночью в четверг, 19 сентября, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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По состоянию на 01:00 известно о трех местах попадания, все в Шевченковском районе.

"В результате взрывов были уничтожены два частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность площадью около тысячи квадратных метров. На месте травмированных и погибших нет", — сообщил Чубенко.

По факту военного преступления открыли уголовное производство по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны").

Что известно об атаке на Харьков в ночь на 19 сентября

Поздно вечером 18 сентября в Харькове раздался ряд взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Чуть позже харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что в результате ракетных ударов получили повреждения жилые дома.