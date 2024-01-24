Разрушено научное учреждение — в ОВА показали последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov

Российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, среди них четырехлетний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов указал, что девять человек, включая ребенка четырех лет, пострадали. При этом было уничтожено здание научного учреждения.

"Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания", — говорит Синегубов.

Также он сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура, включая жилые здания, офисы, кафе, аптеки и другие объекты.

Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото:

t.me/synegubov

Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото:

t.me/synegubov

Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото:

t.me/synegubov

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.

Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.