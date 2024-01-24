Разрушено научное учреждение — в ОВА показали последствия обстрела Харькова
Российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, среди них четырехлетний ребенок.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харькова
Синегубов указал, что девять человек, включая ребенка четырех лет, пострадали. При этом было уничтожено здание научного учреждения.
"Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания", — говорит Синегубов.
Также он сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура, включая жилые здания, офисы, кафе, аптеки и другие объекты.
Напомним, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.
Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.
Читайте Новини.LIVE!