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Разрушено научное учреждение — в ОВА показали последствия обстрела Харькова

24 января 2024 11:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разрушено научное учреждение — в ОВА показали последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/synegubov
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска в очередной раз обстреляли центральную часть Харькова. Пострадали люди, среди них четырехлетний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харькова

Синегубов указал, что девять человек, включая ребенка четырех лет, пострадали. При этом было уничтожено здание научного учреждения.

"Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания", — говорит Синегубов.

Также он сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура, включая жилые здания, офисы, кафе, аптеки и другие объекты.

Последствия обстрела Харькова
Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото: 
t.me/synegubov
Последствия обстрела Харькова
Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото: 
t.me/synegubov
Последствия обстрела Харькова
Обстрел научного учреждения в Харькове. Фото: 
t.me/synegubov
Харьков
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, после очередной вражеской атаки на Харьков спасателям удалось ликвидировать последствия ракетных ударов. В городе произошел пожар на площади 15 кв. м.

Добавим, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения. Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Харьков
наука
Украина
обстрелы
фото
война в Украине
Россия

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