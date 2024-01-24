Зруйновано наукову установу — в ОВА показали наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Російські війська вкотре обстріляли центральну частину Харкова. Постраждали люди, серед них чотирирічна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що дев'ятеро людей, включаючи дитину чотирьох років, постраждали. При цьому було знищено будівлю наукової установи.

"Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила прямо в дах будівлі", — каже Синєгубов.

Також він повідомив, що пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи житлові будівлі, офіси, кафе, аптеки та інші об'єкти.

Обстріл наукової установи у Харкові. Фото:

t.me/synegubov

Обстріл наукової установи у Харкові. Фото:

t.me/synegubov

Обстріл наукової установи у Харкові. Фото:

t.me/synegubov

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, після чергової ворожої атаки на Харків рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ракетних ударів. У місті сталася пожежа на площі 15 кв. м.

Додамо, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, двох поранених госпіталізовано до медичних закладів. Російські окупанти потрапили до освітнього закладу, також пошкоджено інфраструктуру, є загоряння авто.