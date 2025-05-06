Удар РФ по Барабашово 6 мая — фоторепортаж последствий

Разрушено более ста магазинов — последствия удара по Барабашово
Российские оккупанты в ночь на 6 мая атаковали Харьков. Под удар захватчиков попал один из крупнейших рынков города "Барабашово".
Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж.
Обстрел "Барабашово" 6 мая
Российская атака разрушила более ста магазинов. В результате обстрела произошел масштабный пожар, который охватил большую площадь.
Удар оккупантов превратил часть рынка в пепелище и кучу искореженного металла.
Сейчас предприниматели приходят на рынок, чтобы увидеть масштабы разрушения и забрать уцелевшее имущество.
Кроме того, в результате атаки поврежден выход из метро на рынке "Барабашово".
Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Обстрел продолжался более двух часов.
Впоследствии стало известно, что под удар России попал крупнейший в Украине и Европе рынок "Барабашово".
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