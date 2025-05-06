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Разрушено более ста магазинов — последствия удара по Барабашово

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Дата публикации 6 мая 2025 12:27
Удар РФ по Барабашово 6 мая — фоторепортаж последствий
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 6 мая атаковали Харьков. Под удар захватчиков попал один из крупнейших рынков города "Барабашово".

Новини.LIVE побывали на месте российской атаки и подготовили фоторепортаж.

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Обстрел "Барабашово" 6 мая

Российская атака разрушила более ста магазинов. В результате обстрела произошел масштабный пожар, который охватил большую площадь.

Обстріл "Барабашово" 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Харкова 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Харків 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE

Удар оккупантов превратил часть рынка в пепелище и кучу искореженного металла.

Окупанти вдарили по ринку Харкова 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл ринку Харкова 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE

Сейчас предприниматели приходят на рынок, чтобы увидеть масштабы разрушения и забрать уцелевшее имущество.

Атака Росії на Харків 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE
Удар окупантів по Харкову 6 травня
Последствия российского обстрела рынка Харькова 6 мая. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в результате атаки поврежден выход из метро на рынке "Барабашово".

Метро на ринку "Барабашово" 6 травня
Выход из метро на рынке "Барабашово" 6 мая. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкову 6 квітня
Выход из метро на рынке "Барабашово" 6 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. Обстрел продолжался более двух часов.

Впоследствии стало известно, что под удар России попал крупнейший в Украине и Европе рынок "Барабашово".

война Харьков Украина рынок обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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