Удар РФ по Барабашово 6 травня — фоторепортаж наслідків

Зруйновано понад сто магазинів — наслідки удару по ринку Харкова
Російські окупанти у ніч проти 6 травня атакували Харків. Під удар загарбників потрапив один із найбільших ринків міста "Барабашово".
Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготувати фоторепортаж.
Обстріл "Барабашово" 6 травня
Російська атака зруйнувала понад сто магазинів. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яка охопила велику площу.
Удар окупантів перетворив частину ринку на згарище й купу понівеченого металу.
Наразі підприємці приходять на ринок, аби побачити масштаби руйнування та забрати вціліле майно.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджено вихід із метро на ринку "Барабашово".
Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Обстріл тривав понад дві години.
Згодом стало відомо, що під удар Росії потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".
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