Удар РФ по Барабашово 6 травня — фоторепортаж наслідків

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 6 травня атакували Харків. Під удар загарбників потрапив один із найбільших ринків міста "Барабашово".

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготувати фоторепортаж.

Реклама

Читайте також:

Обстріл "Барабашово" 6 травня

Російська атака зруйнувала понад сто магазинів. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яка охопила велику площу.

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Удар окупантів перетворив частину ринку на згарище й купу понівеченого металу.

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наразі підприємці приходять на ринок, аби побачити масштаби руйнування та забрати вціліле майно.

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено вихід із метро на ринку "Барабашово".

Вихід із метро на ринку "Барабашово" 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Вихід із метро на ринку "Барабашово" 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Обстріл тривав понад дві години.

Згодом стало відомо, що під удар Росії потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".