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Зруйновано понад сто магазинів — наслідки удару по ринку Харкова

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Дата публікації: 6 травня 2025 12:27
Удар РФ по Барабашово 6 травня — фоторепортаж наслідків
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 6 травня атакували Харків. Під удар загарбників потрапив один із найбільших ринків міста "Барабашово".

Новини.LIVE побували на місці російської атаки та підготувати фоторепортаж.

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Обстріл "Барабашово" 6 травня

Російська атака зруйнувала понад сто магазинів. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яка охопила велику площу. 

Обстріл "Барабашово" 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Харкова 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE
Російська атака на Харків 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Удар окупантів перетворив частину ринку на згарище й купу понівеченого металу.

Окупанти вдарили по ринку Харкова 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE
Російський обстріл ринку Харкова 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Наразі підприємці приходять на ринок, аби побачити масштаби руйнування та забрати вціліле майно.

Атака Росії на Харків 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE
Удар окупантів по Харкову 6 травня
Наслідки російського обстрілу ринку Харкова 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено вихід із метро на ринку "Барабашово".

Метро на ринку "Барабашово" 6 травня
Вихід із метро на ринку "Барабашово" 6 травня. Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Харкову 6 квітня
Вихід із метро на ринку "Барабашово" 6 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Обстріл тривав понад дві години. 

Згодом стало відомо, що під удар Росії потрапив найбільший в Україні та Європі ринок "Барабашово".

війна Харків Україна ринок обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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