Разрушена гражданская инфраструктура — враг ударил по Харьковской железной дороге
Россияне не оставляют попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью противник снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в пятницу, 24 мая.
Последствия вражеских попаданий
В результате обстрела российскими войсками повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Обошлось без жертв и травмированных, говорят в Укрзализныце.
Также в компании отметили, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
Напомним, после первых незначительных успехов во время наступления в Харьковской области враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.
Кроме того, захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.
Ранее военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области.
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