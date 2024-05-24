Разрушена гражданская инфраструктура — враг ударил по Харьковской железной дороге

Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Россияне не оставляют попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью противник снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в пятницу, 24 мая.

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Последствия вражеских попаданий

В результате обстрела российскими войсками повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Обошлось без жертв и травмированных, говорят в Укрзализныце.

Также в компании отметили, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Напомним, после первых незначительных успехов во время наступления в Харьковской области враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Кроме того, захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.

Ранее военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области.