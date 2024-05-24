Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Разрушена гражданская инфраструктура — враг ударил по Харьковской железной дороге arrow

Разрушена гражданская инфраструктура — враг ударил по Харьковской железной дороге

24 мая 2024 13:37
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Разрушена гражданская инфраструктура — враг ударил по Харьковской железной дороге
Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Россияне не оставляют попыток остановить железную дорогу в Харьковской области. Ночью противник снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в пятницу, 24 мая.

Читайте также:

 

пост
Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Последствия вражеских попаданий

В результате обстрела российскими войсками повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

 

разрушение
Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Обошлось без жертв и травмированных, говорят в Укрзализныце.

Также в компании отметили, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

разрушение
Разрушения на Харьковской железной дороге. Фото: Укрзализныця

Напомним, после первых незначительных успехов во время наступления в Харьковской области враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Кроме того, захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.

Ранее военные рассказали, как строят фортификации под обстрелами в Харьковской области.

российские войска
Укрзализныця
Харьковская область
оккупанты
инфраструктура
война в Украине
железная дорога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра