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Зруйновано цивільну інфрастуктуру — ворог вдарив по Харківській залізниці

24 травня 2024 13:37
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зруйновано цивільну інфрастуктуру — ворог вдарив по Харківській залізниці
Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Росіяни не полишають спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі противник знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці в п’ятницю, 24 травня.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Наслідки ворожих влучань

Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

 

руйнування
Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця

Обійшлося без жертв та травмованих, кажуть в Укрзалізниці.

Також в компанії зазначили, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

руйнування
Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Крім того, загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.

Раніше військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині.

російські війська
Укрзалізниця
Харківська область
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інфраструктура
війна в Україні
залізниця

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