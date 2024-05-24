Зруйновано цивільну інфрастуктуру — ворог вдарив по Харківській залізниці
Росіяни не полишають спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі противник знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці в п’ятницю, 24 травня.
Наслідки ворожих влучань
Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.
Обійшлося без жертв та травмованих, кажуть в Укрзалізниці.
Також в компанії зазначили, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.
Нагадаємо, після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.
Крім того, загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.
Раніше військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині.
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