Зруйновано цивільну інфрастуктуру — ворог вдарив по Харківській залізниці

Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця

Росіяни не полишають спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі противник знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці в п’ятницю, 24 травня.

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Наслідки ворожих влучань

Внаслідок обстрілу російськими військами пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця

Обійшлося без жертв та травмованих, кажуть в Укрзалізниці.

Також в компанії зазначили, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.

Руйнування на Харківській залізниці. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Крім того, загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.

Раніше військові розповіли, як будують фортифікації під обстрілами на Харківщині.