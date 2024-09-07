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ВСУ в полной мере остановили продвижение врага на Купянском направлении, — командир "Ахиллес"

7 сентября 2024 11:08
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
ВСУ остановили продвижение россиян на Купянском направлении
Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украинским военным удалось сдержать и остановить продвижение врага на Харьковщине. Пока российские войска не имеют значительных успехов на Купянском направлении.

Об этом сообщил командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

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Юрий Федоренко заявил, что российские военные наращивали военную мощь для дальнейшего штурма, однако ВСУ помешали их планам.

"Противник сконцентрировал значительное количество сил и средств для совершения ударных штурмовых действий. За предыдущий период враг имел незначительные тактические успехи на поле боя. Но на текущий момент, за счет объединенной работы бригад, держащих отрезок, специальных групп и других представителей Сил обороны , по моему убеждению, удалось в полной мере остановить продвижение врага", — сказал он.

Федоренко добавил, что продолжается системная работа по минимизации возможностей россиян повторить ударно-штурмовые действия.

"Работаем над уничтожением ударно-штурмового потенциала. Это важная задача, чтобы противник не мог наращивать тот успех, который имел ранее. За последний период успехов противника на поле боя также нет. Идет тяжелая, системная, круглосуточная работа Сил обороны", — добавил военный. 

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