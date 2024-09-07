ЗСУ зупинили просування росіян на Куп'янському напрямку

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українським військовим вдалося стримати та зупинити просування ворога на Харківщині. Наразі російські війська не мають значних успіхів на Куп'янському напрямку.

Про це повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

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Юрій Федоренко заявив, що російські військові нарощували військову міць для подальшого штурму, однак ЗСУ завадили їх планам.

"Противник сконцентрував значну кількість сил та засобів для вчинення ударних штурмових дій. За попередній період ворог мав незначні тактичні успіхи на полі бою. Але на поточний момент, за рахунок об’єднаної роботи бригад, що тримають відтинок, спеціальних груп та інших представників Сил оборони, за моїм переконанням, вдалося повною мірою зупинити просування ворога", — сказав він.

Федоренко додав, що триває системна робота для мінімізації можливостей росіян повторити ударно-штурмові дії.

"Працюємо над знищенням ударно-штурмового потенціалу. Це важливе завдання, щоб противник не міг нарощувати той успіх, який мав попередньо. За останній період успіхів противника на полі бою також немає. Триває важка, системна, цілодобова робота Сил оборони", — додав військовий.