Третья штурмовая уничтожает оккупантов в Харьковской области — видео

ВСУ ударили по скоплению оккупантов и взорвали склад БК — видео с Харьковщины
В Харьковской области военные Третьей штурмовой бригады метко ударили по нескольким местам скопления оккупантов и взорвали склад БК. Видео ликвидации врага бойцы фиксировали с помощью дронов.
Об этом сообщили в 3 ОШБр в Telegram в среду, 9 октября.
Третья штурмовая ликвидирует оккупантов в Харьковской области
Как рассказали в бригаде, оккупанты скрывались от украинских дронов в сараях, зданиях, окопах и блиндажах.
"И пока одни дроны выследили и "сожгли" эти тайники, другие уже залетели и разнесли их на куски", — говорится в сообщении.
Также под прицелом военных оказался вражеский автомобиль, начиненный БК, который после поражения начал эффектно детонировать.
Напомним, на Харьковщине "дрон-дракон" Третьей штурмовой эффектно уничтожает оккупантов. В 3 ОШБр продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем.
Ранее Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде эффектно отразили наступление российских оккупантов на Харьковщине.
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