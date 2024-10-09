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ВСУ ударили по скоплению оккупантов и взорвали склад БК — видео с Харьковщины

9 октября 2024 14:16
Галина Шподарева - редактор
Третья штурмовая уничтожает оккупантов в Харьковской области — видео
Удары по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области военные Третьей штурмовой бригады метко ударили по нескольким местам скопления оккупантов и взорвали склад БК. Видео ликвидации врага бойцы фиксировали с помощью дронов.

Об этом сообщили в 3 ОШБр в Telegram в среду, 9 октября.

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Как рассказали в бригаде, оккупанты скрывались от украинских дронов в сараях, зданиях, окопах и блиндажах.

"И пока одни дроны выследили и "сожгли" эти тайники, другие уже залетели и разнесли их на куски", — говорится в сообщении.

Также под прицелом военных оказался вражеский автомобиль, начиненный БК, который после поражения начал эффектно детонировать.

Напомним, на Харьковщине "дрон-дракон" Третьей штурмовой эффектно уничтожает оккупантов. В 3 ОШБр продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем.

Ранее Новини.LIVE писали, что недавно в Третьей штурмовой бригаде эффектно отразили наступление российских оккупантов на Харьковщине.

Харьковская область дроны потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада военная операция

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