Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Синоптики попередили харківʼян про сильні пориви вітру завтра

Синоптики попередили харківʼян про сильні пориви вітру завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 13:00
Синоптики попередили харківʼян про сильні пориви вітру завтра
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 22 березня, буде з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до метрів на секунду. Водночас температура повітря підвищиться до +12 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Опадів упродовж доби не передбачається. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду, але місцями пориви до 20 м/с.

Погода в Україні 22 березня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Харківській області вночі +4...-1 °С, вдень +7...+12 °С;
  • у Харкові вночі близько 0 °С, вдень +8...+10 °С.

Харків — останні новини

Російські окупанти упродовж доби атакували Харківську область різним озброєнням. Під ударами противника були 11 населених пунктів. Внаслідок обстрілу є поранені.

А міський голова Ігор Терехов повідомив, що його ключовим завданням цієї зими було зберегти базову функціональність Харкова. Зокрема, йдеться про тепло та світло.

Раніше начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Андрій Алексєєв повідомив, що на Харківщині встановлюють антидронові сітки.

погода Харків Харківська область прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації