Спека сягне піка: прогноз погоди для Харківщини на завтра

Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харківській області продовжує утримуватися спекотна та суха погода. Всередині робочого тижня температура повітря сягатиме аномальних позначок, проте вже на вихідних синоптики прогнозують довгоочікувані опади з грозами, які принесуть відносне послаблення задухи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 5 серпня

У середу на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31…+36 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +19…+21 °С без істотних опадів. Вдень очікується суха та спекотна погода, а повітря прогріється до +33…+35 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

У зв'язку із тривалою спекою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається високою. Згідно з даними синоптиків, на 5 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Харкові, Золочеві, Богодухові, Берестині та Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє у Коломаці, Слобожанському та Великому Бурлуці. Середній рівень прогнозують для Ізюма.

Рятувальники закликають жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними з вогнем.

Прогноз на 6–9 серпня

Спекотна погода утримуватиметься протягом тижня, проте згодом регіон накриють дощі:

6 серпня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +19…+24 °С, а вдень повітря прогріється до +32…+37 °С.

7 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +20…+25 °С, а вдень очікується пікова спека — +33…+38 °С.

8 серпня: передбачається хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень пройде невеликий дощ, місцями з грозою. Вітер північної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °С, вдень — +31…+36 °С.

9 серпня: прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем та місцями грозою. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Нічна температура опуститься до +18…+23 °С, а вдень спека відчутно послабшає до +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.