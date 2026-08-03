Спекотна погода посилиться: прогноз для Харківщини на завтра

Харків'яни на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Вівторок принесе на Харківщину чергову хвилю спеки. В області утримуватиметься суха погода з мінливою хмарністю, а температурні показники продовжуватимуть зростати. Синоптики зазначають, що високі температури пануватимуть у регіоні протягом усього тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 4 серпня

У вівторок на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +18…+23 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +31…+36 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +19…+21 °С без істотних опадів. Вдень очікується спекотна погода, а повітря прогріється до +33…+35 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Зберігається посушлива та суха погода, через що ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 4 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві, Богодухові та Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Харкові, Коломаці, Берестині, Слобожанському та Великому Бурлуці. Середній рівень прогнозують для Ізюма. Рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути вкрай пильними з вогнем на відкритому повітрі.

Прогноз на 5–8 серпня

Спекотна погода затримається в регіоні щонайменше до кінця тижня, а наприкінці періоду можливі грозові дощі:

5 серпня: передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря становитиме вночі +18…+23 °С, а вдень очікується +31…+36 °С.

6 серпня: очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +19…+24 °С, а вдень повітря прогріється до +32…+37 °С.

7 серпня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +20…+25 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть сильної спеки — +33…+38 °С.

8 серпня: очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +20…+25 °С, а вдень утримуватиметься спека до +32…+37 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.