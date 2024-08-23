САП та НАБУ вручили ще дві підозри у справі Харківобленерго

Детективи НАБУ та затриманий чиновник "Харківобленерго". Ілюстративне фото: НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили підозри ще фігурантам злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та у спробі отримати ще 120 млн грн коштів "Харківобленерго". Зловмисники хотіли збагатитися під час закупівлі трансформаторів та електровимірювальних приладів.

Про це заявила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у п'ятницю, 23 серпня.

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Як стало відомо, підозру отримав директор із загальних питань АТ "Харківобленерго" та керівник ще одного комерційного підприємства, назву якого у відомстві не розкрили.

У САП зазначили, що наразі у цій справі вже семеро підозрюваних.

Скриншот заяви САП

Справа Харківобленерго — що відомо

Зауважимо, що три роки том в.о. генерального директора "Харківобленерго" створив організовану групу, яка прагнула заволодіти коштами підприємства в особливо великому розмірі.

Тоді ж компанія провела тендер на закупівлю 11 904 трансформаторів та 79 425 одиниць лічильників та допоміжного обладнання за свідомо завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

"Харківобленерго" через це зазнало збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані НАБУ після запровадження режиму воєнного стану

Наразі з’ясовано, що до складу злочинної групи входили: