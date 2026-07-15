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Головна Харків Терехов: Активне будівництво — перший сигнал відродження країни

Терехов: Активне будівництво — перший сигнал відродження країни

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 10:58
Терехов: Активне будівництво — перший сигнал відродження країни
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов / Telegram

Активне будівництво житла може стати локомотивом відновлення української економіки та одним з ключових факторів повернення українців додому. Відбудову треба починати зараз, а не чекати закінчення війни.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Терехов назвав пріоритет для подолання економічної та демографічної кризи

"Мова не тільки про доступне, соціальне житло для людей будівельна галузь може стати локомотивом для всієї економіки. ЇЇ розвиток запустить і підштовхне весь процес відновлення. Простий приклад: якщо створити одне робоче місце на будівниці, то воно дає 5-6 робочих місць у суміжних галузях. Поряд із будівництвом житла розвиток промисловості. Запуск високотехнологічних виробництв. Створення нових робочих місць для висококваліфікованих фахівців. Одночасно, розвиток соціальної інфраструктури школи, лікарні, дитячі садки", — зазначив Терехов.

Він підкреслив, що розпочинати відновлення потрібно вже зараз, не чекаючи закінчення війни.

"Не можна чекати закінчення війни, бо будемо втрачати населення, особливо молодь. Якщо ми втратимо молодь, то буде дуже важко", — наголосив керівник АМПГ.

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Він також нагадав, що в Україні зараз перебуває понад 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно допомогти облаштувати нормальне життя.

"Потрібно, щоб люди перестали відчувати себе біженцями у власній країні. Щоб вони були забезпечені житлом, забезпечені роботою. Щоб їх діти нормально ходили до школи, дитячих садочків. Щоб люди повернулись, або спокійно обрали для себе нову громаду, в якій вони будуть постійно жити, інтегрувались в цю громаду. Тільки тоді ми зможемо вважати, що проблематика знята", — підкреслив Терехов

Підсумовуючи, він зазначив, що саме створення робочих місць і житла для українців, а не залучення трудових мігрантів, є пріоритетом для подолання економічної та демографічної кризи.

"Нам потрібно повертати людей. І якщо ми створимо всі ці умови, створимо робочі місця, якщо люди побачать тут свою перспективу - ми подолаємо кризу і в економіці і в демографії. Всього вистачить. Ми зможемо", — резюмував очільник АМПГ.

Як писали Новини.LIVE, народний депутат від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що Терехов є однією з найсильніших кандидатур на посаду прем'єр-міністра України. Водночас він зазначив, що перехід Терехова до уряду послабив би Харків, який щодня зазнає російських обстрілів і потребує сильного керівника. За словами депутата, можливі кадрові рішення планують обговорити на засіданні фракції.

Також політолог Тарас Загородній припустив, що мер Харкова Ігор Терехов може перейти на роботу до центральної влади. За словами експерта, остаточне рішення залежатиме від того, чи сам Терехов захоче працювати в уряді.

Харків Ігор Терехов війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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