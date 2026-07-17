Терехов: До відновлення України мають долучитися ЄБРР та ЄІБ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара

Іванна Чайка редактор політичних новин

Україні потрібна комплексна програма національного відновлення. Вона має визначити обсяги фінансування від держави, бізнесу та міжнародних партнерів.

Таку думку висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Терехов: план відновлення має чітко визначати джерела фінансування

"Нам потрібна комплексна програма національного відновлення. Я чудово розумію, що зараз йде війна, але вже сьогодні потрібно, щоб був план конкретних дій, який визначить яке житло ми будуємо, які робочі місця ми створюємо, яка спеціалізація міст у нас буде", — зазначив Терехов.

На переконання очільника АПМГ, такий план не повинен обмежуватися лише ремонтом та поверненням в експлуатацію об'єктів радянської епохи.

"План має бути системний, розроблений і затверджений на державному рівні. І я дуже хочу, щоб він передбачав не тільки ремонт і повернення в експлуатацію того, що було у нас ще з часів Радянського Союзу. Сьогодні країна потребує зовсім іншого", — підкреслив він.

За словами Терехова, план відновлення має бути інноваційним і чітко визначати джерела фінансування.

"Наш план відновлення має бути інноваційним. Він має містити конкретні підходи і проєкти та чітко визначати, яке потрібне фінансування від держави, яке потрібне фінансування від державних інституцій, від підприємців, бо вони будуть теж учасниками програм відновлення і розвитку. Він має визначати обсяги фінансування, які ми маємо залучити від наших міжнародних партнерів", — розповів очільник Асоціації.

Окремо він назвав міжнародних партнерів, які готові долучитися до фінансування відновлення.

"Я маю на увазі такі світові банки як ЄБРР, ЄІБ, бо вони зараз з нами тісно співпрацюють і дуже велику увагу приділяють питанням українського відновлення. Тобто сьогодні дуже багато складових, і потрібно сьогодні вже цим займатися, бо інакше ми просто втратимо людей", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявляв, що державна політика підтримки внутрішньо переміщених осіб має будуватися навколо потреб людини, а не окремих процедур. На його думку, ключовими напрямами повинні стати забезпечення житлом, працевлаштування, підтримка підприємництва, доступ до освіти та інтеграція переселенців у життя громад.

Також Терехов заявляв, що Україні необхідна державна програма безпеки автозаправних станцій, яка передбачатиме будівництво укриттів та чіткі правила їх облаштування. За його словами, АЗС є об'єктами критичної інфраструктури, однак сьогодні не мають єдиного державного підходу до забезпечення безпеки працівників і відвідувачів. Мер Харкова також наголосив, що відповідна програма має фінансуватися на державному рівні та стати частиною загальної системи цивільного захисту.