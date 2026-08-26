Терехов закликав створити масштабну державну житлову програму для ветеранів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Військові після повернення з фронту мають без бюрократичних перепон отримувати ветеранський статус, доступ до житлових програм та можливість працевлаштування з гідною заробітною платою. Ветерани мають бути забезпечені не лише належним оформленням документів, а й можливостями для повноцінного життя та роботи.

На цьому наголосив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ветерани мають без бюрократії отримувати свій статус

За його словами, підтримка ветеранів є прямою відповідальністю як держави, так і місцевої влади, а всі необхідні для оформлення статусу документи мають надаватися максимально швидко.

"Що сьогодні потребує ветеран? Перш за все — він повинен безперешкодно отримати свій статус. Всі потрібні довідки мають видаватися одразу", — зазначив Терехов.

Водночас, на думку очільника АПМГ, після повернення до цивільного життя ветерани мають бути забезпечені не лише належним оформленням документів, а й можливостями для повноцінного життя та роботи.

Читайте також:

"Окрім цього, людям потрібне житло, робота та нормальна заробітна плата. Щодо житла: на місцевому рівні у нас діє програма підтримки, де ми частково покриваємо виплати за кредитами з міського бюджету. Ми продовжуватимемо її фінансування, але тут потрібна й масштабна державна програма з зовсім іншими відсотками та можливостями", — наголосив Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, у Харкові пропонують змінити умови проведення НМТ та вступної кампанії. Серед ідей — збільшити час на тестування, дозволити повторну спробу та продовжити термін дії сертифіката. Також пропонують проводити вступну кампанію двічі на рік і переглянути правила для прифронтових вишів.

Крім того, Ігор Терехов заявив, що влада має забезпечувати людям підтримку та відчуття захищеності навіть під час війни. За його словами, українців потрібно захищати не лише від наслідків обстрілів, а й від соціальних проблем та розпачу. Мер наголосив, що важливо створювати умови, за яких люди не захочуть залишати свої громади.