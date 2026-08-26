Терехов слушно пропонує знизити ПДВ на соціальні товари до 5%: експерт

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов слушно пропонує знизити ПДВ на соціально значущі товари, зокрема, продукти харчування до 5%. Економія споживчих витрат може скласти до 1,5 тис грн або 10% від сукупних доходів.

Про це заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, навівши відповідні розрахунки, передає Новини.LIVE.

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Кущ: зниження ПДВ до 5% може заощадити українцям до 1,5 тис. грн

Експерт запропонував порахувати вплив запровадження кількаступеневої ставки ПДВ на соціальні товари та комунальні послуги, про що нещодавно казав Ігор Терехов.

"Візьмемо родину пенсіонерів з сукупним доходом на рівні 15 тис грн на місяць (пенсії). Комунальні послуги можуть становити 2-2,5 тис грн на місяць і така сума не буде покриватись субсидіями. Запровадження нульової ставки ПДВ на комунальні послуги, поставки газу та електроенергії для населення, дозволить заощадити такому домогосподарству 300-400 гривень на місяць. За схильності витрат на продукти харчування та ліки на рівні 70%, економія на пільговій ставці податку (5%), може скласти від 500 до тисячі гривень на місяць (в залежності від переліку пільгових товарів)", — підрахував Кущ.

Сукупно, за його словами, економія споживчих витрат може скласти до 1,5 тис грн або 10% від сукупних доходів. Це значна економія для вказаних домогосподарств і, водночас, стимулювання платоспроможного попиту (а також можливості купити більше якісних та корисних товарів і ліків).

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Економіст додав, що вказана пільга надзвичайно важлива саме для найбільш незахищених верств населення — пенсіонерів. По мірі зростання доходів домогосподарств, вплив цієї пільги на їх платоспроможний рівень, трохи пригальмовується, але все рівно залишається досить суттєвим.

"І у контексті пільгової ставки на соціальні товари українського виробництва — тут мова йде не тільки про стимулювання внутрішнього платоспроможного попиту, але й щодо захисту внутрішнього ринку та українських товаровиробників (що дуже важливо в контексті тотального захоплення імпортом українського внутрішнього ринку). За рахунок пільгової ставки ПДВ, українські соціальні товари отримують ціновий конкурентний фактор", — зазначив аналітик.

Наостанок Кущ навів цитату Терехова про те, що у багатьох країнах є чіткий перелік соціально значущих продуктів харчування:"Ми пропонуємо знизити ПДВ на такі товари до 5% і врегулювати торговельну націнку, щоб вона не завищувалася. Такі приклади ефективно працюють у Німеччині, Франції, Чехії".

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ветерани після повернення з фронту мають без зайвої бюрократії отримувати статус, житло та можливість працевлаштування. Він наголосив на необхідності масштабної державної житлової програми.

Крім того, Терехов заявив, що навіть під час війни люди мають відчувати підтримку та захищеність. За його словами, влада повинна допомагати українцям долати соціальні проблеми, розпач і бажання залишати свої громади.