Україна
Терехов про масштабні руйнування — скільки харків'ян без житла

Терехов про масштабні руйнування — скільки харків'ян без житла

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 20:03
Ігор Терехов розповів про масштабні руйнування у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов. Ілюстративне фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про масштаби руйнувань у Харкові внаслідок масованих атак Росії. Він зазначив, що у місті зруйновано більш ніж 9 тисяч житлових будинків.

Про це Ігор Терехов сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Терехов про масштаби руйнувань у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про руйнування, яких зазнало місто під час повномасштабної війни Росії проти України.

За інформацією міського голови, близько 160 тисяч харків’ян залишилися без даху над головою. Терехов зауважив, що жодне інше велике місто України не зазнало таких масштабів руйнувань під час війни.

Крім того, Терехов додав, що у Харкові зруйновано більш ніж 9 тисяч житлових будинків, половина з них — багатоповерхівки, половина — приватні оселі.

"Сьогодні неможливо не відбудовувати, бо це емоції людей, це люди, які повертаються до своїх домівок. Сьогодні 160 тисяч харків'ян без даху над головою. Таких руйнувань, як у Харкові, не зазнало жодне місто в Україні.

Потрібно відбудовувати, потрібно повертати людей. І це цілий комплекс, щоб люди поверталися. Це, перш за все, житло, робота, дитячі садочки, школи, ВНЗ", — наголосив Терехов.

Водночас він додав, що окремі будинки відновлюють майже з нуля, інші доводиться зносити, бо ремонту вони не підлягають. Один із таких об’єктів місто відбудовувало півтора року, і мешканці вже заселяються.

Нещодавно Ігор Терхов розповів, як харків'яни переживали перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Також мер Харкова розкрив, чи лишаються підприємці працювати у місті попри масовані атаки РФ та масштабні руйнування.

обстріли Ігор Терехов Харків відновлення війна в Україні руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
