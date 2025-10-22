Відео
Україна
Головна Харків РФ атакувала дітей у дитсадку в Харкові — Зеленський відреагував

РФ атакувала дітей у дитсадку в Харкові — Зеленський відреагував

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:19
Оновлено: 12:39
У Харкові російський дрон влучив у дитсадок — Зеленський прокоментував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У Харкові триває ліквідація наслідків російського дронового удару по дитячому садочку, який окупанти здійснили вдень, 22 жовтня. Володимир Зеленський підтвердив, що від цього удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення й на цей час їм надають медичну допомогу.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Читайте також:

Зеленський прокоментував російський удар по дитячому садочку 

Наразі усі діти з закладу були евакуйовані та перебувають у сховищах. Зеленський зазначив, що у багатьох з них, за попередніми даними, зафіксована гостра реакція на стрес.

Обстріл дитсадка
Рятувальники виносять дітей. Фото: ДСНС України
Садочок Харків
Чоловік виносить дитину в безпечне місце. Фото: ДСНС України

Президент наголосив, що немає й не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку і назвав такі атаки наругою над тими, хто виступає за мирне вирішення.

Дитячий садок Харків атака 22 жовтня
Пошкодження будівлі. Фото: соцмережі
Вибух дитсадок Харків
Пошкодження у будівлі дитсадку в Харкові. Фото: ДСНС України
Обстріл дитсадка Харків
Поліцейський тримає дівчинку. Фото: ДСНС України

"Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", — повідомив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, у Харкові пролунали вдень, 22 жовтня, гучні вибухи.

З'ясувалося, що російські дрони влучили у будинок, де був розташований приватний дитячий садок. Внаслідок атаки загинув чоловік

Володимир Зеленський Харків діти обстріли дитячий садочок атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
