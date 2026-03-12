Ігор Терехов пропонує стратегію підтримки пенсіонерів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Міський голова Харкова, лідер Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов запропонував розробити довгострокову державну стратегію підтримки людей похилого віку. За його словами, документ має передбачати розвиток системи соціального догляду, медичної профілактики, сучасних сервісів підтримки та безбар’єрного середовища.

Терехов про підтримку пенсіонерів

Голова АПМГ зазначив, що демографічна ситуація та наслідки війни роблять питання підтримки старшого покоління одним із ключових, адже сьогодні в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів, і ця цифра зростатиме.

"Найбільша проблема старшого віку — самотність. За оцінками гуманітарних організацій, понад половина людей похилого віку в Україні відчуває себе покинутими. І це виклик, на який держава має відповісти", — зазначив Терехов.

Серед пропозицій голови Асоціації — формування системної моделі соціального догляду, що поєднуватиме державні гарантії, розвиток комунальних соціальних служб та залучення громадських і приватних організацій. Зокрема, пропонується розвивати мережу патронатних служб, які зможуть забезпечувати домашній догляд, допомогу в побуті та соціальний супровід людей похилого віку.

Також серед пропозицій — запровадити податкові стимули для приватних провайдерів соціальних послуг, що дозволить розширити доступність сервісів та зменшити навантаження на державну систему соціального захисту.

"Система соціального догляду — це не лише соціальна політика. Це ще й нові робочі місця. Така система може створити до 100-150 тисяч робочих місць у сфері догляду. Таким чином, розвиток соціальних сервісів може стати важливим джерелом зайнятості та розвитку локальних економік", — констатував Ігор Терехов.

