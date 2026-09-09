Обстріл Харькова 9 вересня - дрон влучив у будинок, палає склад

Пожежник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Росіяни в ніч проти 9 вересня атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у двох районах та пожежу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

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Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі поінформував, приблизно о 00:58 атакував складську будівлю в Холодногірському районі. На місці атаки виникла пожежа.

Рівно через годину у місті знову відбулася атака.

"Зафіксовано влучання ворожого бойового дрону у багатоповерхівку Київського району", — йдеться у повідомленні.

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Пост Терехова про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 7 вересня росіяни теж атакували Харків. Ворог влучив у будівлю, внаслідок чого постраждала людина.

Також ми писали, що ввечері 5 вересня росіяни влучили дроном у приватний будинок в Чугуєві Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.