Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків РФ атакувала у Харкові склад та будинок: виникла пожежа

РФ атакувала у Харкові склад та будинок: виникла пожежа

Ua ru
9 вересня 2026 03:00
Обстріл Харькова 9 вересня - дрон влучив у будинок, палає склад
Пожежник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Росіяни в ніч проти 9 вересня атакували дронами Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у двох районах та пожежу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської міськради.

Реклама

Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі поінформував, приблизно о 00:58 атакував складську будівлю в Холодногірському районі. На місці атаки виникла пожежа.

Рівно через годину у місті знову відбулася атака.

"Зафіксовано влучання ворожого бойового дрону у багатоповерхівку Київського району", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Харків під ударом 9 вересня
Пост Терехова про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 7 вересня росіяни теж атакували Харків. Ворог влучив у будівлю, внаслідок чого постраждала людина.

Також ми писали, що ввечері 5 вересня росіяни влучили дроном у приватний будинок в Чугуєві Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.

Харків пожежа обстріли Ігор Терехов війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації