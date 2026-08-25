У Харкові почали встановлювати конструкції для антидронових сіток

Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті вже працюють над встановленням антидронових сіток. Зокрема, уже збираються конструкції.

Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У Харкові вже встановлюють конструкції для антидронових сіток

Терехов зазначив, що монтажем конструкцій для подальшого встановлення захисних сіток здебільшого займаються військові адміністрації.

"Ми займаємося дроновим захистом і робимо все з тим, як нам кажуть військові", — каже мер.

Російський обстріл Харкова

Російські окупанти 25 серпня атакували Харків. Зокрема, зафіксовано удар ворожого реактивного дрона в Основʼянському районі міста.

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Наслідки російського обстрілу Харкова 25 серпня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"На жаль, ми маємо пʼять людей, які звернулися за медичною допомогою, серед них четверо це гостра реакція на стрес та одна людина отримала поріз склом", — розповів Терехов.

Обстріл Харкова 25 серпня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, у пʼяти — зруйновані духи. Крім того, пошкоджені та згоріли автомобілі.

Як писали Новини.LIVE, Терехов заявив, що в умовах війни та регулярних обстрілів влада має насамперед дбати про підтримку населення. За його словами, люди повинні відчувати турботу та захищеність.

А т.в.о. командира роти безпілотних авіаційних комплексів 420 окремого полку безпілотних систем ASTUR Борис Долина повідомив, що Харківщина лишається одним із пріоритетних напрямків для російських окупантів.