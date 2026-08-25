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Головна Харків Терехов: у Харкові працюють над встановленням антидронових сіток

Терехов: у Харкові працюють над встановленням антидронових сіток

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 21:08
У Харкові почали встановлювати конструкції для антидронових сіток
Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті вже працюють над встановленням антидронових сіток. Зокрема, уже збираються конструкції.

Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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У Харкові вже встановлюють конструкції для антидронових сіток

Терехов зазначив, що монтажем конструкцій для подальшого встановлення захисних сіток здебільшого займаються військові адміністрації.

"Ми займаємося дроновим захистом і робимо все з тим, як нам кажуть військові", — каже мер.

Російський обстріл Харкова

Російські окупанти 25 серпня атакували Харків. Зокрема, зафіксовано удар ворожого реактивного дрона в Основʼянському районі міста.

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Російський обстріл Харкова 25 серпня
Наслідки російського обстрілу Харкова 25 серпня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"На жаль, ми маємо пʼять людей, які звернулися за медичною допомогою, серед них четверо це гостра реакція на стрес та одна людина отримала поріз склом", — розповів Терехов.

Атака Росії на Харків 25 серпня
Обстріл Харкова 25 серпня. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, у пʼяти — зруйновані духи. Крім того, пошкоджені та згоріли автомобілі. 

Як писали Новини.LIVE, Терехов заявив, що в умовах війни та регулярних обстрілів влада має насамперед дбати про підтримку населення. За його словами, люди повинні відчувати турботу та захищеність.

А т.в.о. командира роти безпілотних авіаційних комплексів 420 окремого полку безпілотних систем ASTUR Борис Долина повідомив, що Харківщина лишається одним із пріоритетних напрямків для російських окупантів.

війна Харків обстріли Ігор Терехов дрони захист
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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