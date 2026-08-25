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Главная Харьков Терехов: в Харькове ведется работа по установке антидроновых сеток

Терехов: в Харькове ведется работа по установке антидроновых сеток

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 21:08
В Харькове начали устанавливать конструкции для антидроновых сеток
Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе уже ведется работа по установке антидроновых сеток. В частности, уже ведется сборка конструкций.

Об этом Игорь Терехов сообщил в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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В Харькове уже устанавливают конструкции для антидроновых сетей

Терехов отметил, что монтажом конструкций для последующей установки защитных сеток в основном занимаются военные администрации.

"Мы занимаемся защитой от дронов и делаем все так, как нам говорят военные", — говорит мэр.

Российский обстрел Харькова

Российские оккупанты 25 августа атаковали Харьков. В частности, зафиксирован удар вражеского реактивного дрона в Основянском районе города.

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Последствия российского обстрела Харькова 25 августа. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"К сожалению, у нас пять человек, обратившихся за медицинской помощью, среди них четверо с острой стрессовой реакцией и один человек получил порез стеклом", — рассказал Терехов.

Атака Росії на Харків 25 серпня
Обстрел Харькова 25 августа. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В результате обстрела повреждены восемь частных домов, в пяти — разрушены крыши. Кроме того, повреждены и сгорели автомобили.

Как писали Новини.LIVE, Терехов заявил, что в условиях войны и регулярных обстрелов власти должны в первую очередь заботиться о поддержке населения. По его словам, люди должны чувствовать заботу и защищенность.

А и.о. командира роты беспилотных авиационных комплексов 420-го отдельного полка беспилотных систем ASTUR Борис Долина сообщил, что Харьковская область остается одним из приоритетных направлений для российских оккупантов.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов дроны защита
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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