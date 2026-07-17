Терехов: У центрі політики підтримки ВПО мають бути житло та працевлаштування

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська ОВА

Іванна Чайка редактор політичних новин

Асоціація прифронтових міст та громад готує законодавчі ініціативи. Вони стосуватимуться реалізації Стратегії державної політики щодо підтримки вимушених переселенців до 2030 року.

Про це очільник АПМГ Ігор Терехов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Терехов запропонував встановити День ВПО

Терехов запропонувавши встановити 25 лютого державною пам'ятною датою — Днем військово переміщених осіб.

"Перш за все, що ми повинні розуміти, коли кажемо про вимушено переміщених осіб — це люди, які опинилися через війну практично без нічого. Вони втратили не тільки житло і роботу. Хтось із них не має документів, хтось взагалі не має речей, і сьогодні таких людей в Україні налічується більше ніж 4,5 млн", — зазначив Терехов.

За його словами, ці люди свідомо обрали Україну, тому державі важливо їх зберегти.

"Я пропоную на державному рівні зробити 25 лютого Днем вимушено переміщених осіб. І це не випадковість. Так, війна триває вже більше 12 років, багато наших громадян почали виїжджати з тимчасово окупованих територій ще у 2014 році. Тоді у нас з'явилися перші вимушені переселенці. Але саме з 25 лютого 2022 року, через день після початку повномасштабного вторгнення, розпочалося масове переміщення", — розповів очільник АПМГ.

На його переконання, таку пам'ятну дату варто встановити на п'ять років.

«П'ять років — це електоральний цикл. Главу держави, народних депутатів ми обираємо саме на цей термін. Так от за цей цикл держава повинна зробити так, щоб у нас не було вимушених переселенців. І мова не про статус, а про те щоб самі люди перестали себе вважати ВПО і повернулись до нормального життя", — наголосив Терехов.

Він підкреслив, що йдеться не про статистику, а про умови життя людей.

"Саме тому ми постійно говоримо про необхідність комплексної політики, в центрі якої мають бути житло, працевлаштування, підтримка підприємництва, доступ до освіти та інтеграція людей у життя громад", — зазначив очільник АПМГ.

Терехов нагадав, що Асоціація подала пропозиції до Стратегії державної політики щодо підтримки переселенців до 2030 року, і частину з них уряд врахував.

"Тепер головне, забезпечити, щоб Стратегія запрацювала. На жаль, ми знаємо приклади, коли системні, правильні стратегії, гарні документи так і залишаються тільки "стосами паперу". Так не має бути, тим більше у питанні вимушених переселенців. Ми вже готуємо відповідні законодавчі ініціативи, щоб почати реалізацію на практиці", — резюмував керівник АПМГ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що серед можливих претендентів на посаду глави уряду називали й мера Харкова Ігоря Терехова. Народний депутат Максим Ткаченко вважав його одним із найсильніших кандидатів. Однак застерігав, що переїзд до Києва міг би негативно позначитися на Харкові, який залишається одним із найбільш обстрілюваних міст країни.

Водночас політолог Тарас Загородній не виключав, що Терехов може продовжити кар'єру вже в центральних органах влади. Водночас експерт наголошував: чи відбудеться такий перехід, насамперед залежатиме від позиції самого харківського міського голови.