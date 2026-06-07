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Головна Харків Терехов: наші діти повинні вчитися у безпечних умовах

Терехов: наші діти повинні вчитися у безпечних умовах

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 12:40
Терехов: наші діти повинні вчитися у безпечних умовах
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що у місті залишатиметься безкоштовний транспорт. За його словами, під землею будують садочок та школи. Він наголосив, що діти повинні вчитися в безпечних умовах.

Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Проїзд у Харкові

Терехов зазначив, що жодних змін у проїзді в Харкові не буде. За його словами, транспорт і надалі залишатиметься безкоштовним.

Будівництво під землею

"Ми сьогодні вимушені будувати під землею для того, щоб наші діти мали можливість вчитись. Ми сьогодні будуємо перший дитячий садочок під землею. Він дуже дорого коштує. Ми сьогодні продовжуємо будувати під землею підземні школи. Ми переобладнуємо ще одну станцію метрополітену під школу. І для нас це дуже важливо", — зазначив Терехов.

За його словами, потрібно, аби діти мали можливість вчитися в безпечних умовах. 

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Крім того, завершили будівництво реанімаційних і операційних в лікарні.

Як писали Новини.LIVE, Терехов повідомив, що завдяки створенню енергетичного острова Харків зміг стабільно пройти попередній опалювальний сезон. Проєкт й надалі модернізують.

Раніше Терехов повідомив, що Харків продовжує залишатися прихистком для людей із небезпечних регіонів, попри постійні атаки ракетами та дронами. До міста приїжджають мешканці прифронтових та окупованих територій.

Харків будівництво Ігор Терехов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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