Терехов: за тиждень Росія била по Харкову 18 разів

Рятувальники у Харкові. Фото: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Ситуаційний центр щодня збирає та аналізує дані про кожен російський удар по Харкову, що дозволяє швидше реагувати на обстріли та координувати дії з усіма службами, а також розуміти нові загрози та зміни в тактиці дій противника. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано 18 російських атак.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Російські удари по Харкову

Минулого тижня російські окупанти били по декількох районах:

Шевченківському;

Київському;

Салтівському;

Немишлянському;

Холодногірському;

Основ’янському;

Індустріальному.

Статистика по Харкову щодо обстрілів упродовж останнього тижня. Фото: t.me/ihor_terekhov

Ворог застосував різне озброєння, зокрема FPV-дрони, БпЛА "Молнія" та "Італмас", реактивні "Шахеди", а також РСЗВ "Торнадо-С".

Терехов повідомив, що внаслідок ударів поранення отримали пʼятеро людей. Цілями Росії знову були мирні обʼєкти: житлові багатоповерхівки, приватні домоволодіння, гаражі, автівки, малий і середній бізнес.

"Вибиті вікна, понівечені фасади, пошкоджені покрівлі й розірвані мережеві дроти. За кожним руйнуванням — оселі людей, робочі місця та підприємства, які продовжують сплачувати податки, виплачувати зарплати й утримувати економіку країни в надскладних умовах", — зазначив мер Харкова.

Крім того, наприкінці тижня були прильоти по автозаправних станціях. Подібні випадки були також у травні. Противник знову застосовує цю практику як проти Харкова, так і проти інших прифронтових міст та громад.

"Комунальники, як і завжди, допомагають постраждалим з відновленням, фіксують руйнування, закривають контури, ремонтують комунікації та усувають наслідки обстрілів. Районні адміністрації, комунальні підприємства, рятувальники, медики та правоохоронці теж працюють у постійному режимі реагування. Дякую всім службам за роботу!" — заявив Терехов.

Загалом упродовж тижня повітряну тривогу у Харкові оголошували 63 рази. Небезпека тривала 97 годин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Терехова, 29 червня російська керована авіаційна бомба вдарила по Холодногірському районі Харкова. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще десять отримали поранення.

А упродовж минулої доби Росія била по Харкову та ще 24 населених пунктах області. Відомо про двох загиблих та 26 поранених, серед яких двоє дітей.