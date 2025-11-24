Відео
Головна Харків Атака РФ на Харків та область — в ОВА розповіли про наслідки

Атака РФ на Харків та область — в ОВА розповіли про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 10:39
Оновлено: 11:12
Наслідки атаки РФ на Харків та Харківщину
Рятувальники та медики на місці масованого удару у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Протягом доби російські окупанти завдали масованих ударів по Харкову та Харківській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо людей, ще 14 — отримали поранення.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 24 листопада.

Атака РФ на Харків
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: Харківська ОВА

Атака РФ на Харків та область — наслідки й фото

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули. Постраждали 14 людей, серед них — двоє дітей.

У Харкові загинули жінки 27, 41 і 69 років та 55-річний чоловік, постраждали 13 людей, зокрема 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Крім того, у с. Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка.

Обстріл Харкова
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Харківська ОВА

За даними очільника ОВА, російські окупанти атакували Шевченківський і Салтівський райони Харкова 15 БпЛА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 15 БпЛА типу "Герань-2";
  • FPV-дрони (кількість встановлюється);
  • 33 БпЛА (тип встановлюється).  

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, електромережі, цивільне підприємство, 4 автомобілі, будівлю навчального закладу;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду (с. Одноробівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Мирне, с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Плоске);
  • у Чугуївському районі пошкоджено ферму (с. Москалівка).  

За даними ДСНС, внаслідок нічної російської атаки БпЛА сталася пожежа на території агропідприємства села Москалівка Чугуївського району. Загинуло близько 60 голів свиней. Горіла ферма.

Раніше ми інформували, що російські загарбники масовано атакували Харків, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Згодом у поліції показали фото наслідків масованого удару РФ по Харкову.

Харків обстріли війна в Україні атака загиблі руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
