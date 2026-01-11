Удар по Харкову 2 січня — на місці атаки завершено розбір завалів

Місце удару по Харкову 2 січня. Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій в неділю, 11 січня.

У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи

2 січня російські війська завдали удару по центру міста, внаслідок чого була зруйнована торгівельно-офісна будівля, а також частково знищений житловий багатоквартирний будинок.

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальникам, поліцейським та волонтерам вдалося врятувати 12 людей з-під завалів.

Ліквідація наслідків обстрілу 2 січня в Харкові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривали понад вісім діб. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих, а також фрагменти тіл ще п'яти осіб.

За час ліквідації наслідків удару демонтовано понад 11,5 тисячі тонн зруйнованих конструкцій.

Рятувальники на місці атаки РФ у Харкові. Фото: ДСНС

Крім того, психологи ДСНС надали психологічну допомогу 30 постраждалим мешканцям міста.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.

Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу загинула жінка та маленький хлопчик.