Удар по Харкову 2 січня — на місці атаки завершено розбір завалів

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.
Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій в неділю, 11 січня.
2 січня російські війська завдали удару по центру міста, внаслідок чого була зруйнована торгівельно-офісна будівля, а також частково знищений житловий багатоквартирний будинок.
Рятувальникам, поліцейським та волонтерам вдалося врятувати 12 людей з-під завалів.
Пошуково-рятувальні роботи тривали понад вісім діб. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих, а також фрагменти тіл ще п'яти осіб.
За час ліквідації наслідків удару демонтовано понад 11,5 тисячі тонн зруйнованих конструкцій.
Крім того, психологи ДСНС надали психологічну допомогу 30 постраждалим мешканцям міста.
Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.
Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу загинула жінка та маленький хлопчик.
