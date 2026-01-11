Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи, які тривали 8 діб

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи, які тривали 8 діб

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 12:04
Удар по Харкову 2 січня — на місці атаки завершено розбір завалів
Місце удару по Харкову 2 січня. Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався 2 січня. Пошукова операція тривала понад вісім діб.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій в неділю, 11 січня.

Реклама
Читайте також:

У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи

2 січня російські війська завдали удару по центру міста, внаслідок чого була зруйнована торгівельно-офісна будівля, а також частково знищений житловий багатоквартирний будинок.

У Харкові завершено варійно-пошукові роботи
Зруйнований будинок у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальникам, поліцейським та волонтерам вдалося врятувати 12 людей з-під завалів.

Обстріл Харкова 2 січня - завершено розбір завалів
Ліквідація наслідків обстрілу 2 січня в Харкові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривали понад вісім діб. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих, а також фрагменти тіл ще п'яти осіб.

За час ліквідації наслідків удару демонтовано понад 11,5 тисячі тонн зруйнованих конструкцій.

У Харкові завершили розбір завалів
Рятувальники на місці атаки РФ у Харкові. Фото: ДСНС

Крім того, психологи ДСНС надали психологічну допомогу 30 постраждалим мешканцям міста.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали удару по центру Харкова — Новини.LIVE показали наслідки атаки по цивільним.

Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу загинула жінка та маленький хлопчик.

Харків обстріли війна в Україні завали ДСНС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації