Росіяни вдарили по навчальному закладу у Харкові
Російські війська вдень 6 квітня атакували Харків ударними дронами. Один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу. Наразі вся інформація уточнюється.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Удар по Харкову 6 квітня
Близько 14:55 Терехов повідомив, що Харків перебуває під атакою дронів. Були влучання у Київському районі міста.
Незадовго міський голова розповів, що один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу. За його словами, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні окупанти влучили дроном біля зупинки у Харкові. Внаслідок обстрілу поранення отримав водій мікроавтобуса. Крім того, пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого перебував постраждалий.
Крім того, у Харкові дрон РФ влетів у будинок в Київському районі. Через атаку ворога спалахнули пожежі та отримали поранення мирні жителі.
