Головна Харків Росіяни вдарили по навчальному закладу у Харкові

Росіяни вдарили по навчальному закладу у Харкові

Дата публікації: 6 квітня 2026 15:21
Наслідки обстрілів Харкова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Російські війська вдень 6 квітня атакували Харків ударними дронами. Один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу. Наразі вся інформація уточнюється.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову 6 квітня

Близько 14:55 Терехов повідомив, що Харків перебуває під атакою дронів. Були влучання у Київському районі міста

Скриншот дописів Ігоря Терехова

Незадовго міський голова розповів, що один з останніх ударів прийшовся по навчальному закладу. За його словами, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні окупанти влучили дроном біля зупинки у Харкові. Внаслідок обстрілу поранення отримав водій мікроавтобуса. Крім того, пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого перебував постраждалий.

Крім того, у Харкові дрон РФ влетів у будинок в Київському районі. Через атаку ворога спалахнули пожежі та отримали поранення мирні жителі.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

