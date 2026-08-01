Туман та стрімке потепління: погода на Харківщині завтра

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Сонячна, суха та спекотна погода продовжує охоплювати Харківську область. Неделя не принесе опадів, проте вранці та вночі мешканцям регіону варто бути уважними через туман. Синоптики попереджають, що це лише початок сильної спеки, яка сягне свого піка впродовж наступного тижня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 2 серпня

У неділю на Харківщині очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: вночі температура повітря становитиме +13…+18 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28…+33 °С.

У Харкові: опадів не очікується, вночі та вранці слабкий туман. Нічна температура повітря буде в межах +14…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +30…+32 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із сухою та жаркою погодою ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 2 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві, Богодухові та Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень зафіксовано у Слобожанському. Середній рівень прогнозують для Харкова, Коломака, Великого Бурлука та Берестина. Водночас в Ізюмі загроза мінімальна — там зафіксовано низький клас пожежної небезпеки. Попри відсутність опадів, рятувальники закликають жителів зон підвищеного ризику бути вкрай обережними з вогнем.

Прогноз на 3–10 серпня

Спека у регіоні посилюватиметься з кожним днем, а в середині тижня можливі короткочасні дощі:

3 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +14…+19 °С, а вдень прогріється до +30…+35 °С.

4 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +30…+35 °С.

5 серпня: передбачається мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +18…+23 °С, а вдень повітря прогріється до +31…+36 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, 6 серпня на Харківщині очікується жарка переважно суха погода з нічною температурою +17…+24 °С та сильною спекою вдень — до +35…+39 °С. Упродовж 7–10 серпня можливі окремі короткочасні дощі з грозами, які принесуть послаблення спеки на 3–9 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, что Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.