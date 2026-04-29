РФ атакувала Харків дронами: пошкоджено будинки та гіпермаркет

Росіяни в ніч з 28 проти 29 квітня атакували Харків дронами. Під ударами опинилися кілька районів, внаслідок чого пошкоджені будинки, гіпермаркет та авто.

Перші наслідки атаки РФ по Харкову

У своїх Telegram-каналах мер Харкова Ігор Терехов і глава Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформували, що під ударами опинилися Основ'янський, Немишляньский, Слобідський та Індустріальний райони.

Основ'янський район

За словами Терехова, одне з влучань в Основ'янському районі було по інфраструктурному об'єкту. Згодом Синєгубов поінформував, що тут спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

"Пошкоджено скління вікон гіпермаркету, автомобіль та два автобуси — наслідки ворожого обстрілу в Основ'янському районі Харкова. Наразі без постраждалих", — написав глава ОВА.

Немишляньский район

Згідно постам Терехова, в цьому районі через влучання дрону у дерево, пошкоджено близько 10 приватних будинків. Окрім того, постраждала одна людина. Також було відомо, що зафіксовано влучання по об'єкту інфраструктури.

Слобідський райони

Мер Ігор Терехов розповідав, що у Слобідському районі теж сталося влучання БпЛА. Через це у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд з місцем прильоту, були вибиті вікна.

Щодо Індустріального району, наслідки атаки уточнюються.

