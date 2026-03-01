Відео
Головна Харків У Харкові російський дрон вдарив по грутожиту — які наслідки

У Харкові російський дрон вдарив по грутожиту — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 08:05
Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Харкові — що відомо про наслідки
Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У неділю, 1 березня, росіяни вкотре атакували Харків. По одному з гуртожитків міста у Шевченківському районі вдарили безпілотником.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

Читайте також:

Наслідки удару по гуртожитку у Харкові

Як зазначив Терехов, окупанти атакували Шевченківський район міста. Ворожий безпілотник вдарив по гуртожитку.

Наслідки удару по Харкову 1 березня
Повідомлення Терехова. Фото: скриншот

Через обстріл на місці удару виникла пожежа. Зараз з приміщення евакуйовують людей. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Сьогодні вранці мер міста також повідомляв про загрозу застосування ворожого БпЛА "Молнія" у Харкові. Після цього було зафіксовано удар по Салтівському районі. Відомо про "приліт" у парку, через що виникли пошкодження.

У будинках навколо ударною хвилею вибило вікна. Постраждалих через атаку немає. Пізніше Терехов повідомив про ще одне влучання у цьому ж районі.

Останні удари по Харкову та області

Росіяни протягом доби завдали кількох ударів по Харкову та районах області. Поранень зазнали шестеро людей, серед яких 4-річний хлопчик і 9-річна дівчинка.

У п'ятницю, 27 лютого, БпЛА "Молнія" вдарив по території одного з навчальних закладів у Харкові. Це сталося у Новобаварському районі міста.

Крім того, під обстріл на Харківщині потрапив український волонтер і телеведучий Денис Христов. Під час евакуації людей в селі Гусинка Куп'янського району він отримав поранення.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
