Росіяни вдарили дроном по гуртожитку у Харкові — що відомо про наслідки

У неділю, 1 березня, росіяни вкотре атакували Харків. По одному з гуртожитків міста у Шевченківському районі вдарили безпілотником.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

Наслідки удару по гуртожитку у Харкові

Як зазначив Терехов, окупанти атакували Шевченківський район міста. Ворожий безпілотник вдарив по гуртожитку.

Через обстріл на місці удару виникла пожежа. Зараз з приміщення евакуйовують людей. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Сьогодні вранці мер міста також повідомляв про загрозу застосування ворожого БпЛА "Молнія" у Харкові. Після цього було зафіксовано удар по Салтівському районі. Відомо про "приліт" у парку, через що виникли пошкодження.

У будинках навколо ударною хвилею вибило вікна. Постраждалих через атаку немає. Пізніше Терехов повідомив про ще одне влучання у цьому ж районі.

Останні удари по Харкову та області

Росіяни протягом доби завдали кількох ударів по Харкову та районах області. Поранень зазнали шестеро людей, серед яких 4-річний хлопчик і 9-річна дівчинка.

У п'ятницю, 27 лютого, БпЛА "Молнія" вдарив по території одного з навчальних закладів у Харкові. Це сталося у Новобаварському районі міста.

Крім того, під обстріл на Харківщині потрапив український волонтер і телеведучий Денис Христов. Під час евакуації людей в селі Гусинка Куп'янського району він отримав поранення.