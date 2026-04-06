Терехов заявив, що за тиждень Росія завдала 48 ударів по Харкову

Терехов заявив, що за тиждень Росія завдала 48 ударів по Харкову

Дата публікації: 6 квітня 2026 12:40
Терехов заявив, що за тиждень Росія завдала 48 ударів по Харкову
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook/kharkivgovernment

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 48 ударів по місту за останній тиждень. При цьому майже усі вони припали на кілька діб масованого терору, з 2 по 5 квітня. РФ била по Харкову ракетами та безпілотниками.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Атаки РФ на Харків за тиждень

За словами мера, окупанти били по Харкову як звичайними "шахедами", так і реактивними версіями цих дронів. Крім того, по місту випускали ракети та безпілотники "Молнія".

Статистика атак на Харків. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Найбільше від обстрілів постраждали Київський та Шевченківський райони міста. Загалом росіяни поцілили по 26 різних локаціях. Пошкоджено понад пів сотні житлових будинків, більш ніж 1200 вікон вибито. 

Внаслідок обстрілів постраждали 29 людей. Серед них — четверо дітей. Також відомо про двох загиблих харків'ян.

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: Facebook/ihor.terekhov

"Після пережитого хочу подякувати фахівцям, які без зупинки усували наслідки обстрілів. Комунальники, рятувальники, волонтери, всі аварійні бригади, які боролися з руйнуваннями цілодобово та ще й під загрозою повторних обстрілів, — ви справжні герої!", — зазначив Терехов.

Він додав, що наразі майже завершено першочерговий етап відновлення після обстрілів. Протягом тижня повітряні тривоги у місті лунали майже 111 годин

Як повідомляли Новини.LIVE, в понеділок, 6 квітня, росіяни вдарили по Харкову дроном. Через обстріл постраждала 15-річна дівчинка. Безпілотник впав на території приватного домоволодіння.

Також ми писали про те, що вдень 5 квітня окупанти посеред дня атакували Харків. По місту випустили реактивні "шахеди". Один із ударів припав на Шевченківський район міста.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
