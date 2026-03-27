У Харкові ракета влучила в будинок: є поранені
Дата публікації: 27 березня 2026 02:16
У ніч проти п'ятниці, 27 березня, росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Постраждав будинок. Є поранені.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Наслідки обстрілу Харкова вночі 27 березня
Ракета влучила в багатоквартий будинок. Інформація щодо наслідків удару ще уточнюють.
Також у Київському районі зафіксували удар БпЛА.
Реклама