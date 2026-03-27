У Харкові ракета влучила в будинок: є поранені

У ніч проти п'ятниці, 27 березня, росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Постраждав будинок. Є поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки обстрілу Харкова вночі 27 березня

Ракета влучила в багатоквартий будинок. Інформація щодо наслідків удару ще уточнюють.

Також у Київському районі зафіксували удар БпЛА.

