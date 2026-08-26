У Харкові працівник ТЦК нібито відкрив вогонь по людині

Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові поліція з'ясовує деталі конфлікту, до якого могли бути причетні військовослужбовці ТЦК та СП. У соцмережах поширилося відео інциденту, під час якого, за словами авторів публікації, було чути постріли. Правоохоронці окремо перевіряють інформацію про можливе застосування зброї.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

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Стрілянина у Харкові

За даними правоохоронців, відео конфлікту вони виявили 25 серпня під час моніторингу соціальних мереж. Сам інцидент, як стверджують автори дописів, стався 23 серпня у Київському районі Харкова.

На оприлюднених кадрах зафіксована конфліктна ситуація, в якій могли брати участь представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У мережі також повідомляють про постріли.

Чоловік з пістолетом. Фото: кадр з відео

Поліція з'ясовує деталі

У поліції наголошують, що наразі ці обставини ще перевіряють. Інформацію про подію зареєстрували, правоохоронці встановлюють її учасників та з'ясовують, чи справді під час конфлікту застосовували зброю. Поліцейські також просять очевидців та людей, які мають відео інциденту, звернутися до правоохоронців.

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