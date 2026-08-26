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Головна Харків У Харкові конфлікт з ТЦК закінчився стріляниною: деталі

У Харкові конфлікт з ТЦК закінчився стріляниною: деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 03:23
У Харкові працівник ТЦК нібито відкрив вогонь по людині
Поліцейська машина. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Харкові поліція з'ясовує деталі конфлікту, до якого могли бути причетні військовослужбовці ТЦК та СП. У соцмережах поширилося відео інциденту, під час якого, за словами авторів публікації, було чути постріли. Правоохоронці окремо перевіряють інформацію про можливе застосування зброї.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

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Стрілянина у Харкові

За даними правоохоронців, відео конфлікту вони виявили 25 серпня під час моніторингу соціальних мереж. Сам інцидент, як стверджують автори дописів, стався 23 серпня у Київському районі Харкова.

На оприлюднених кадрах зафіксована конфліктна ситуація, в якій могли брати участь представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У мережі також повідомляють про постріли.

У Харкові конфлікт з ТЦК закінчився стріляниною: деталі - фото 1
Чоловік з пістолетом. Фото: кадр з відео

Поліція з'ясовує деталі

У поліції наголошують, що наразі ці обставини ще перевіряють. Інформацію про подію зареєстрували, правоохоронці встановлюють її учасників та з'ясовують, чи справді під час конфлікту застосовували зброю. Поліцейські також просять очевидців та людей, які мають відео інциденту, звернутися до правоохоронців.

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Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту на одному з міських ринків. Він близько 10 разів вистрілив у бік свого опонента з пістолета. Потерпілого госпіталізували з пораненнями різних частин тіла. Поліцейські вже повідомили стрілку про підозру.

Також Новини.LIVE  повідомляли, що увечері в неділю, 24 травня, на вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова сталася стрілянина біля житлової багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих. Причетного до порушення вже встановили.

Крім того, Новини.LIVE  інформували, що у Харкові поліція встановлює обставини нічної стрілянини в Основ’янському районі. Після пострілів біля дороги знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням ноги.

стрілянина Харківська область Новини Харкова мобілізація ТЦК та СП
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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