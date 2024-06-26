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У Харкові прогриміли сильні вибухи

26 червня 2024 16:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вибухи у Харкові 26 червня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Associated Press
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Харкові в середу, 26 червня, пролунали сильні вибухи. Раніше Повітряні сили попереджали мешканців міста про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У місті серія вибухів", — йдеться у повідомлені Терехова.

Допис Терехова. Фото: скриншот
Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Харків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники атакували КАБами Харків вранці 25 червня. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН із проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновані. 

війна
Харків
вибух
Харківська область
Ігор Терехов
війна в Україні
авіабомба

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