Лист Ігоря Терехова до ООН — через обстріли Росії багато руйнувань у Харкові

Зруйнована школа в Харкові. Фото: Павло Бішко / Заборона

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та гендиректора ЮНЕСКО Одрі Азуле з проханням допомогти припинити російські обстріли Харкова та області. За його словами, велика частина освітніх об'єктів зруйновані.

Про це повідомляє Харківська міська рада у понеділок, 24 червня, в Telegram з посиланням на лист Ігоря Терехова.

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За словами міського голови, протягом століття Харків відомий як "місто студентів, молоді та творчої інтелігенції з великою кількістю освітніх та наукових закладів".

"Однак після початку повномасштабної війни в місті повністю або частково зруйновані 796 освітніх об'єктів, 271 заклад культури, 52 заклади спорту, 34 парки та площі. Повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення тривала понад 172 дні поспіль, 16 годин на добу. Наші діти вимушені вчитися в підземних школах. Ракетним ударом російських військ була зруйнована друкарня видавництва "Vivat" ТОВ "Фактор-Друк", на якій друкувалися підручники для українських шкіл", — розповів Терехов.

Він попросив представництво ООН і ЮНЕСКО зробити все можливе, щоб припинити вбивство мирних мешканців та знищення цивільної інфраструктури Харкова.

"На території України країна-агресор унеможливлює реалізацію освітніх програм ООН. Те, що зараз відбувається в Харкові, загрожує не тільки харків'янам, не тільки Україні. Дії Російської Федерації — це виклик, загроза для майбутнього всього людства", — додав мер Харкова.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківська міська рада"

Нагадаємо, що ввечері 24 червня у Харкові під час повітряної тривоги лунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл КАБами.

Також упродовж неділі, 23 червня, Харків та населені пункти області перебували під щільними обстрілами з боку Росії. У результаті 13 людей постраждали та один чоловік загинув. Синєгубов також розповів, що внаслідок російської атаки на вихідних 20 постраждалих лишаються в лікарнях.