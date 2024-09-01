Росіяни завдали 10 потужних ударів по Харкову — є жертви та руйнування

Ракетна атака. Ілюстративне фото: Shutterstock

У неділю, 1 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

"Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також повідомив про загрозу повторних ударів.

"Загроза залишається. Будьте в укриттях", — додав він.