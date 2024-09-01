Росіяни завдали 10 потужних ударів по Харкову — є жертви та руйнування

У Харкові пролунали потужні вибухи — росіяни завдали близько десяти ударів по місту
1 вересня 2024 13:20
Ракетна атака. Ілюстративне фото: Shutterstock
У неділю, 1 вересня, у Харкові пролунали вибухи. Влада закликає містян залишатися в укриттях.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Читайте також:
Росіяни завдали близько десяти ударів по місту
За словами Синєгубова, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
"Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА також повідомив про загрозу повторних ударів.
"Загроза залишається. Будьте в укриттях", — додав він.
Читайте Новини.LIVE!