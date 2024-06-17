У Харкові чули вибухи увечері 17 червня

У Харкові пролунало кілька вибухів
У Харкові у понеділок увечері, 17 червня, пролунало декілька вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Харкові 17 червня
Так, Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога на Харківщині.
Зазначимо, що станом на 22:00 повітряна тривога оголошена у половині областей України.
Нагадаємо, 16 червня росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. У місті було чутно потужні вибухи.
Також ми писали, що внаслідок обстрілу Харкова було завдано значних руйнувань та є постраждалі, серед яких дитина.
Крім того, Росія обстріляла автомобіль швидкої допомоги у Харківській області. Внаслідок цього було поранено родину, зокрема вагітну жінку.
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