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У Харкові пролунало кілька вибухів

17 червня 2024 21:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові чули вибухи увечері 17 червня
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у понеділок увечері, 17 червня, пролунало декілька вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Так, Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога на Харківщині.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:00 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

тривога у Харкові 17 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 16 червня росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. У місті було чутно потужні вибухи. 

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Харкова було завдано значних руйнувань та є постраждалі, серед яких дитина.

Крім того, Росія обстріляла автомобіль швидкої допомоги у Харківській області. Внаслідок цього було поранено родину, зокрема вагітну жінку.

Харків
окупанти
ППО
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війна в Україні
ракети

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