У Харкові чули вибухи увечері 17 червня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харкові у понеділок увечері, 17 червня, пролунало декілька вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 17 червня

Так, Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога на Харківщині.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 22:00 повітряна тривога оголошена у половині областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 16 червня росіяни вдарили по Харкову керованою авіабомбою. У місті було чутно потужні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Харкова було завдано значних руйнувань та є постраждалі, серед яких дитина.

Крім того, Росія обстріляла автомобіль швидкої допомоги у Харківській області. Внаслідок цього було поранено родину, зокрема вагітну жінку.