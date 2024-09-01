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Кількість постраждалих у Харкові зростає — серед них є діти

1 вересня 2024 19:16
Валерія Барановська - редактор
Удар по Харкову 1 вересня — кількість постраждалих зросла до 47
Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС Харківщини
Валерія Барановська - редактор

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Наразі відомо про 47 поранених осіб, серед них семеро дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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У неділю, 1 вересня, російські війська вкотре атакували місто Харків. За попередніми даними ДСНС, кількість постраждалих внаслідок обстрілів зросла до 47 осіб. Серед них семеро дітей.

Рятувальники ДСНС
Працівники ДСНС на місці влучань у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

"З-під завалів врятовано трьох людей", — йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову 1 вересня
Рятувальники продовжують розбирати завали у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Наразі рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці влучань.

Посадовці відреагували на удар по Харкову

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав міжнародних партнерів до дій після сьогоднішньої атаки РФ на Харків.

На масований удар по Харкову відреагував і Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити російський терор.

До Заходу звернувся також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що Україна повинна мати можливість повною мірою використовувати зброю, надану міжнародними партнерами, для захисту та знищення військових цілей на території агресора. 

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