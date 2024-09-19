Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздались мощные взрывы arrow

В Харькове раздались мощные взрывы

19 сентября 2024 04:56
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Харькове 19 сентября — россияне вновь атаковали город
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Мощные взрывы в Харькове прогремели сейчас 19 сентября. Российские оккупанты второй раз за эту ночь атакуют город.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Харків" и мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Второй обстрел Харькова за эту ночь

"Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении в 04:50.

Собственный корреспондент также подтвердил информацию о взрыве. Через несколько минут в 04:52 мэр города уточнил, сколько было ракет и чем именно россияне атаковали Харьков.

"Снова удар по городу. В этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Обновлено в 05:14

Согласно новому сообщению Терехова, один из прилетов был между школой и детсадом в Индустриальном районе города. Информации о пострадавших на эту минуту нет.

Другие места попадания вражеских КАБов пока уточняются.

Первая ночная атака РФ 19 сентября

Отметим, около двенадцати часов ночи 19 сентября, враг также атаковал Харьков. По словам спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, тогда было обнаружено три места попадания — все они были в Шевченковском районе.

Он уточнил, что в результате взрывов были уничтожены два частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и росистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Травмированных или погибших не было.

Где объявлена воздушная тревога сейчас

По состоянию на 04:57 карта тревог выглядит следующим образом.

В Харькове раздался мощный взрыв - фото 1

Также важные новости дня по теме:

Харьков взрыв россияне Игорь Терехов война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

05:15 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили о причине

05:05 В большинстве областей будет бушевать шквальный ветер — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:56 В Харькове раздались мощные взрывы

Срочная новость

04:30 Повторная воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность

04:30 Когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд — ответ адвоката

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

03:48 Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters

03:35 Разрушены жилые дома, горел лес — в прокуратуре сообщили о последствиях обстрела Харькова

03:26 В войске нужны люди, которые не боятся высоты — кого приглашают в полк "Азов"

02:45 Броня через "Дію" без военных документов — когда это возможно

02:28 В Киевской области работает ПВО — зафиксированы дроны РФ

Срочная новость

05:15 В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА сообщили о причине

05:05 В большинстве областей будет бушевать шквальный ветер — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:56 В Харькове раздались мощные взрывы

Срочная новость

04:30 Повторная воздушная тревога в Киевской области и ряде других областей — какая опасность

04:30 Когда в случае отказа в отсрочке следует обратиться в суд — ответ адвоката

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

03:48 Трамп заявил о возможной встречи с Зеленским, — Reuters

03:35 Разрушены жилые дома, горел лес — в прокуратуре сообщили о последствиях обстрела Харькова

03:26 В войске нужны люди, которые не боятся высоты — кого приглашают в полк "Азов"

02:45 Броня через "Дію" без военных документов — когда это возможно

02:28 В Киевской области работает ПВО — зафиксированы дроны РФ

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации