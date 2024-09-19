Взрывы в Харькове 19 сентября — россияне вновь атаковали город

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Мощные взрывы в Харькове прогремели сейчас 19 сентября. Российские оккупанты второй раз за эту ночь атакуют город.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Харків" и мэр Харькова Игорь Терехов.

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Второй обстрел Харькова за эту ночь

"Взрыв в Харькове", — говорится в сообщении в 04:50.

Собственный корреспондент также подтвердил информацию о взрыве. Через несколько минут в 04:52 мэр города уточнил, сколько было ракет и чем именно россияне атаковали Харьков.

"Снова удар по городу. В этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Обновлено в 05:14

Согласно новому сообщению Терехова, один из прилетов был между школой и детсадом в Индустриальном районе города. Информации о пострадавших на эту минуту нет.

Другие места попадания вражеских КАБов пока уточняются.

Первая ночная атака РФ 19 сентября

Отметим, около двенадцати часов ночи 19 сентября, враг также атаковал Харьков. По словам спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, тогда было обнаружено три места попадания — все они были в Шевченковском районе.

Он уточнил, что в результате взрывов были уничтожены два частных жилых дома. Также загорелись хозяйственные постройки и росистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Травмированных или погибших не было.

Где объявлена воздушная тревога сейчас

По состоянию на 04:57 карта тревог выглядит следующим образом.