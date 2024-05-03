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Авіаудар по Харкову — Терехов розповів, куди переселять мешканців знищених будинків

3 травня 2024 20:09
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Ілля Рябінін
редактор
Авіаудар по Харкову — Терехов розповів, куди переселять мешканців знищених будинків
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок російського авіаудару по Харкову, був знищений ряд приватних будинків на чотирьох вулицях Холодногірського району. Містяни, які втратили своє житло, будуть переселені в модульне житло.

Про це повідомив мер міста, Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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Мер додав, що внаслідок авіаудару постраждало 30 приватних будівель. Деякі були пошкоджені, деякі — зруйновані вщент. На їхніх місцях екстрено буде зводитись нове житло.

"Буде побудований невеликий модульний будинок, який розташований на цій ділянці землі. Люди не хочуть виїжджати та переселятися, тому ми будемо тут працювати до ночі, закривати контури", — повідомив він.

Авіаудар по Харкову — останні новини

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Російські керовані авіабомби влучили в приватний сектор Холодногірського району міста, внаслідок чого загинула одна людина

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, удар було завдано авіабомбою УМПБ Д30-СН. Загинула 82-річна жінка, яка була прикута до ліжка через інвалідність, ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Харків
вибух
Україна
житло
Ігор Терехов
будинок
війна в Україні

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